Глава МИД Чехии высказался против допуска фирм из РФ и КНР к тендеру на энергоблок

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек высказался в среду против допуска к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток республики) компаний из России и Китая. Об этом сообщила газета Mlada fronta DNES.

"По-моему, исключение [из тендера по соображениям национальной] безопасности должно произойти. Это, на мой взгляд, следует сделать в начале процесса выбора поставщика [на строительство] АЭС или новых блоков станции в [селе] Дукованы", - сказал политик.

Правительство Чехии 27 апреля, как информировали ранее местные СМИ, одобрило секретный документ, на основании которого российские и китайские компании могут быть отстранены от тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Он предусматривает, что к достройке станции не могут быть допущены фирмы, представляющие, по мнению чешской стороны, стратегическую угрозу для национальной безопасности. В данном случае речь идет о компаниях из РФ и КНР.

Представители правительства уклоняются от ответов на вопросы журналистов о существовании данного документа, подчеркивая, что вопросы безопасности, связанные с развитием национальной атомной энергетики, рассматриваются кабмином в закрытом режиме. Тем не менее премьер и министры утверждают, что в случае тендера на строительство нового блока могут "включить предохранитель безопасности". По словам Петржичека, пришло время это сделать.

Отсрочка в объявлении тендера

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 23 ноября допустил вероятность, что намеченное на декабрь объявление тендера на строительство нового энергоблока может быть отложено из-за предстоящих осенью 2021 года выборов в нижнюю палату национального парламента.

"Правительство, по моему мнению, не должно принимать решение о столь важном тендере за 10 месяцев до выборов нижней палаты парламента, - отметил он. - Тендер еще не готов. С Еврокомиссией <...> ведутся консультации".

Переговоры с ЕК ведет, по словам премьера, Минпромторг Чехии. Прохождение процедур согласования по тендеру в руководящих органах Евросоюза является сейчас приоритетом для властей республики.

Заблокировать в чешском парламенте доступ российским и китайским фирмам к тендеру активно пытаются депутаты от правых политических партий. При этом они ссылаются на спецслужбы республики, согласно которым интересы национальной безопасности не учтены в документации, на основе которой иностранные компании смогут подать заявки для участия в нем.

Между тем президент Чехии Милош Земан в опубликованном 18 ноября пражским изданием Parlamentni listy интервью высказался за максимально широкое привлечение иностранных компаний к участию в тендере на строительство нового энергоблока.

Планы строительства энергоблока

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1,2 тыс. МВт. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд).

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили американская компания Westinghouse, российская госкорпорация "Росатом", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.

Новый энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В Чехии, кроме АЭС "Дукованы", действует АЭС "Темелин" (юг республики). Обе они были построены с помощью СССР. Российская компания "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.