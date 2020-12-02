"Газпром" начал поставки газа в Германию по долгосрочному контракту с OMV

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Газпром экспорт" 1 декабря начал поставки российского газа на рынок Германии в рамках контракта с OMV. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Этот новый долгосрочный контракт доказывает, что российский трубопроводный газ будет востребован в Европе еще многие годы. Мы рады, что наш старейший партнер - компания OMV - будет работать на крупнейшем в Европе германском рынке с газом "Газпрома", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления "Газпрома", генерального директора "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

"Газпром" и OMV заключили заключили новый долгосрочный контракт в конце октября 2020 года.

OMV и "Газпром" более 50 лет взаимодействуют в сферах добычи, транспортировки и поставок газа.

Германия - крупнейший потребитель российского газа. Всего с начала поставок в 1973 году германским партнерам поставлено более 1 трлн куб. м газа.