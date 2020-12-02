В РФПИ назвали стоимость вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН в среду.

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"Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу", - сказал он.

По словам Дмитриева, это дешевле других вакцин от коронавируса. "Спутник V" будет поставлен во все страны по одинаковой цене.

Дмитриев также заявил, что РФПИ может начать производство вакцины "Спутник V" в Египте и Нигерии.

"Мы обсуждаем производство с Египтом, также ведем дискуссии с Нигерией", - сказал он. Дмитриев добавил, что фонд продолжит работу с африканскими странами, связанную с производством и поставкой вакцин от коронавируса.

Парнерство с другими странами

Глава РФПИ отметил, что более 40 стран высказали заинтересованность в вакцине от коронавируса "Спутник V".

"Более 40 стран, составляющие более чем 50% мирового населения, проявили заинтересованность в вакцине "Спутник V", - сказал он.

Дмитриев добавил, что фонд получил заказы на более чем 1,2 млрд доз вакцины. "Мы будем работать над их производством, в том числе в рамках партнерства с Индией, Китаем и Бразилией, Кореей, Аргентиной и другими странами, производящими вакцину", - добавил Дмитриев.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.