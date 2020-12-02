Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Владельцы аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)", - сказали в пресс-службе.

В реестр включены онлайн-платформы Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека.

Кроме того, в реестре - Билайн ТВ, Кино1ТВ, "Кинопоиск", "Матч ТВ", Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.