Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Предыдущие три недели инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%.

С начала ноября потребительские цены выросли на 0,7%, с начала года - на 4,1%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали куриные яйца - на 1,8%. При этом рост цен на 2,5% и более отмечен в 23 субъектах РФ, в том числе в республиках Мордовия и Тыва - на 6,3% и 5,8% соответственно. В то же время в Забайкальском крае и Псковской области яйца подешевели на 0,5%.

Заметно увеличилась стоимость подсолнечного масла - на 1,1%, причем в 18 субъектах РФ отмечено подорожание на 2% и более, в том числе в Забайкальском крае - на 5,2%, Калужской области - на 4,8%. В Тюменской области цены снизились на 3%, в Республике Мордовия - на 1,7%.

Среди остальных продуктов питания цены на сахарный песок выросли на 0,8%, гречневую крупу и вермишель - на 0,5%, мороженую рыбу - на 0,4%, мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы для детского питания, сметану, жирный творог, сычужные сыры, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, пшеничную муку и макаронные изделия - на 0,3%, полукопченую колбасу, молоко, овощные консервы для детского питания, печенье, черный чай и ржаной хлеб - на 0,2%. Вместе с тем пшено подешевело на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2%, в том числе на огурцы - на 7,9%, на помидоры - на 5,2%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: линекс (пробиотик) и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 1,1%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен), флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) и валокордин - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и ренни (препарат от изжоги) - на 0,2%.

Цены на бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) снизились на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости спички подорожали на 0,7%, стиральный порошок - на 0,3%, туалетное мыло и детские подгузники - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период рост цен был отмечен на цветные телевизоры - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, отечественные легковые автомобили, мужские носки, женские колготки и шампуни - на 0,2%.

Стоимость автомобильного бензина не изменилась, цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.