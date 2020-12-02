В АБР заявили, что половина банков не видят преимуществ от введения цифрового рубля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Практически половина банков не видят значительных преимуществ для расчетов и платежей от введения цифрового рубля, свидетельствуют результаты опроса, организованного Ассоциацией банков России (АБР).

"47,1% респондентов полагает, что введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов", - говорится в сообщении Ассоциации.

Вместе с этим преобладающее большинство кредитных организаций (64,7%) высказались в пользу модели D, согласно которой ЦБ открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчет.

В опросе участвовали 17 кредитных организаций, относящихся к различным группам банков. На них приходится 59,5% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности проведенного опроса, отмечают в АБР.

В середине октября 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.