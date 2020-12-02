Куликов рассказал Путину, какими видит свои задачи во главе "Роснано"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов, которому было предложено возглавить "Роснано", считает решение сложных задач мечтой любого управленца. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Путин предложил Куликову возглавить компанию "Роснано" в среду на встрече в режиме видеоконференции.

"Это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и тем более управленца - такая масштабная неординарная задача опережающим темпом создавать продукты и условия для реализации наших главных национальных преимуществ", - сказал Куликов, отвечая на вопрос главы государств о том, как он видит свои задачи на предлагаемом месте работы.

Куликов добавил, что считает важной задачей "научиться превращать идеи в продукты, продажи - в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства - в промышленные".

Он, в частности, рассказал о недостаточном, по его мнению, использовании математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков создания новых продуктов. Эта технология позволит сократить срок разработок нового материала от 5-10 до 2-3 лет, считает Куликов. "Сегодняшние вычислительные мощности это позволяют. И у нас очень сильная математическая школа", - отметил он.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", пост гендиректора которой с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию "Роснано". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.