Журнал "Вокруг света" приостанавливает выпуск печатной версии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководство издательского дома "Вокруг света" временно приостанавливает выпуск бумажной версии одноименного журнала и договаривается о его продаже. Об этом изданию РБК рассказала гендиректор ИД Светлана Головатюк.

По ее словам, выпуск бумажной версии журнала приостанавливается "в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ". Переговоры о продаже ведутся с медиакомпанией Hearst Shkulev Group. Головатюк уточнила, что ИД сотрудничает с компанией с 2016 года: группа оказывает услуги по печати журнала и его распространению, продажам рекламы и управлению сайтом vokrugsveta.ru.

Глава Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев сообщил РБК, что журнал будет издаваться дальше, следующий номер выйдет в феврале 2021 года, однако сам факт переговоров не прокомментировал.

Журнал "Вокруг света" был основан в 1861 году. Он публикует новые взгляды на исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах, информацию о научных и географических открытиях и технических достижениях, а большую часть материалов составляют специально подготовленные репортажи.