Более 380 рабочих мест создадут на пензенских промпредприятиях по итогам 2020 года

ПЕНЗА, 2 декабря. /ТАСС/. Число рабочих мест, созданных на промышленных предприятиях Пензенской области, достигнет к концу года 380. При этом объем инвестиций в предприятия обрабатывающей промышленности за первое полугодие 2020 года вырос в 1,7 раза, до 10 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона по итогам заседания ассоциации промышленников Пензенской области.

"Особое внимание правительство уделяет промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение, модернизацию производств, внедрение новейших технологий. Объем инвестиций за январь - сентябрь 2020 года в "обрабатывающих производствах" вырос в 1,7 раза, составив около 10 млрд рублей. По итогам года будет создано более 380 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Валерия Беспалова.

Глава региона Иван Белозерцев назвал положительной динамику основных промышленных показателей. Оборот предприятий по всем видам деятельности составил 760,8 млрд рублей. Также в правительстве отметили, что за год вырос объем гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса - на 22,5% - до 3,5 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2020 года по темпам роста оборота организаций Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО). По индексу промышленного производства регион занимает первое место в ПФО и восьмое - среди субъектов РФ. Регион также добился лидирующих позиций в ПФО в сфере сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.