В Минпромторге сообщили, что в России могут выпускать 30 млн медицинских масок в сутки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Резерв мощностей в России позволяет производить более 30 млн медицинских масок в сутки. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе Минпромторга РФ, приуроченном к выпуску двухмиллиардной маски.

"Созданный резерв мощностей позволяет выпускать более 30 млн масок в сутки и полностью покрывает потребность как медицинских организаций, так и граждан в целом. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, обеспеченность в целом по стране медицинскими масками системы здравоохранения в период с апреля по ноябрь выросла в 4 раза - с 4,4 до 17 недель запаса", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала пандемии в России объемы производства масок увеличились более чем в 20 раз - с 600 тыс. до 19 млн масок в сутки. При этом количество предприятий, работающих в этой отрасли, выросло с 18 до 86 организаций.

"Логичным результатом наращивания производственных мощностей стал выпуск двухмиллиардной медицинской маски в 2020 году", - заключили в пресс-службе.