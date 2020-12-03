Россия и ОПЕК+ снова попробуют найти компромисс по добыче нефти на 2021 год

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Последний раунд переговоров нефтеэкспортеров из соглашения ОПЕК+ состоится в четверг, 3 декабря. Министрам предстоит найти тонкое компромиссное решение по уровням добычи нефти в 2021 году, основываясь на противоречивых взглядах внутри союза. Эксперты склоняются к тому, что выход в итоге будет найден, ведь в падении цены нефти никто не заинтересован.

Обстановка накаляется

Обстановка внутри нефтяного альянса ОПЕК+, на который приходится 40% мировой добычи, накаляется с приближением Нового года. Именно с января страны, участвующие в одноименном соглашении, собирались ослабить сильнейшие в истории ограничения по добыче нефти, принятые еще в апреле. Планка сокращения производства должна была снизиться с действующих 7,7 млн б/с до 5,8 млн б/с. То есть члены альянса планировали увеличить добычу сырья с наступлением нового года почти на 2 млн б/с.

Но примерно с середины ноября они ведут активные переговоры о том, насколько своевременны смягчения в период второй волны локдаунов на фоне пандемии. Некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, убеждены, что для увеличения предложения нефти еще время не пришло, и текущие параметры сделки должны быть продлены, как минимум, на три месяца.

Неожиданно против этого плана выступили ОАЭ, которые считают, что продлевать ограничения в их нынешнем виде можно только в том случае, если все участники сделки будут соблюдать договоренности. Но поскольку среди партнеров есть "должники", не сократившие добычу нефти согласно квотам, то в продлении нет смысла, считают в Абу-Даби. Наконец, Россия и Казахстан предложили увеличивать добычу постепенно, начиная с января, в течение первого квартала, так как изоляционные меры во многих странах носят не такой сильный характер как весной.

Выбрать устраивающий всех вариант союзники не смогли ни на встрече мониторингового комитета 17 ноября, ни в ходе последующих консультаций. Ничем окончилась даже министерская конференция 30 ноября, в которой участвовали только страны ОПЕК. Члены картеля не смогли принять решения, определяющего план добычи с Нового года, пока не будет достигнута предварительная договоренность с партнерами из "не ОПЕК". На этой ноте заседание в составе уже ОПЕК+, запланированное на 1 декабря, пришлось перенести на 3 декабря.

Проблеск надежды

Впрочем, вечером 2 декабря появились первые проблески надежды. Как сообщало агентство Energy Intelligence со ссылкой на делегатов, длительные неформальные консультации, наконец-то, "вернулись в дипломатическое русло". А неназванные собеседники агентства Bloomberg заверили, что договоренностям на встрече в четверг быть. При этом подробности наметившегося консенсуса никто не раскрывает.

Аналитики, беседовавшие с ТАСС, считают, что провал переговоров по аналогии с весенним сценарием, когда на встрече 6 марта в Вене, страны ОПЕК+ так и не смогли договориться о продлении ограничений, сейчас никому невыгоден. "Они точно найдут компромисс. Сорвать сделку сейчас - себе дороже, а если поставить слишком жесткие условия, то она перестанет выполняться", - рассуждает аналитик "Финама" Алексей Калачев. По его мнению, министры, скорее всего, договорятся о мягком восстановлении добычи нефти с января и продолжат мониторить ситуацию в регулярном режиме.

С ним согласен и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, рынок сейчас исходит из того, что консенсус будет достигнут, а противоположный исход обвалит цены.

Сами разногласия среди производителей возникли на фоне растущей цены нефти, объясняют аналитики. В ОПЕК+ опасаются, что в условиях благоприятной конъюнктуры начнет оживать буровая активность в США, чему не хотят способствовать, например, российские компании, говорят они.