Кабмин продлил возможность ввоза в ДФО праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении ввоза на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2018 года для жителей Дальнего Востока был утвержден временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей. Им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой ЭРА-ГЛОНАСС. Порядок действовал в течение года с момента принятия и был продлен в декабре 2019 года еще на год.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. В результате на Дальнем Востоке требование привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает совсем.

Государственная автоматизированная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю при необходимости самостоятельно связаться со службой поддержки.