Счетная палата выявила недостатки в федпроекте "Оздоровление Волги"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цели по сокращению в три раза доли загрязнения сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология") не являются амбициозными и не позволят существенно изменить ситуацию. Кроме того, перенос строительства очистных сооружений несет риски срыва установленных сроков реализации федпроекта, говорится в результатах проверки Счетной палаты, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Федеральный проект "Оздоровление Волги" не решает задачу устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса реки. <...> По мнению Счетной палаты, перенос строительства очистных сооружений на 2021-2024 годы содержит риски незавершения мероприятий в установленные сроки, а также риски недостижения установленных проектом показателей", - говорится в результатах проверки.

По мнению представителей Счетной палаты, цели по сокращению в три раза доли загрязнения сточных вод, которые заложены в федпроект, не позволят коренным образом изменить ситуацию с загрязнением Волги.

"Снижение объемов сточных вод более чем в два раза с 90-х годов существенно не повлияло на качество воды. Большинство водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются как "загрязненные" и "грязные". Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма. Одна из причин - значительный объем загрязняющих веществ, поступающий с диффузным стоком", - отмечают проверяющие.

Еще одним недостатком федпроекта "Оздоровление Волги" является сложная структура управления им. Для его реализации при Минприроды и Минстрое были созданы два проектных офиса. А представленные в электронных системах данные об исполнении федпроекта не соответствуют друг другу. "Помимо имеющихся технических проблем, нарушения и недостатки при предоставлении информации допустили непосредственные исполнители", - отмечает Счетная палата.

О федеральном проекте

Федпроект "Оздоровление Волги" входит в нацпроект "Экология". Его целью является улучшение экологического состояния реки Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы. Бюджет федпроекта составляет более 205 млрд рублей.