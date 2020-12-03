США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна

ТАСС, 3 декабря. США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны).

В пресс-релизе отмечается, что сотрудники американской таможни будут изымать любые прибывающие в страну грузы, в которых будут обнаружены хлопок и хлопковые изделия, произведенные на предприятиях Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Это решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, в том числе труда заключенных".

31 июля Министерство финансов США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" ввело санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией. В конце сентября эти лицензия была продлена до 30 ноября.

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из СУАР.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.