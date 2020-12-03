СМИ: в Японии до 2035 года намерены убрать с внутреннего рынка авто на бензине и дизеле

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии к середине 2030-х годов намерено ввести более жесткие правила регулирования внутреннего авторынка, чтобы исключить из продаж бензиновые и дизельные автомобили. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Согласно планам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах. Такие меры рассматриваются как часть стратегии Токио, направленной на то, чтобы к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов. Эта цель ранее была озвучена премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили для широкого потребителя здесь производятся в ограниченном количестве.

Nissan сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. Также в 2021 году должно начаться серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке. Также свой первый электромобиль недавно представила Honda Motor.

Тем не менее у ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в текущем модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и авто на водороде Mitrai, однако эта модель практически не пользуется спросом. Вместе с тем Toyota уже объявила о планах к 2025 году убрать с внутреннего рынка автомобили, работающие только на бензине или дизеле.