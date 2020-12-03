Опрос: большинство россиян готовы открывать вклады онлайн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Большинство российских вкладчиков готовы к дистанционному формату взаимодействия с банком при открытии сберегательных продуктов. Такие результаты приводятся в совместном исследовании РГС Банка и аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

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"Большинство российских вкладчиков (58%) готовы к дистанционному формату взаимодействия с банком при открытии сберегательных продуктов. При этом на сегодня самый частый способ открытия вклада, накопительного счета или дебетовой карты - при посещении офиса банка, так ответили 61% опрошенных. Среди них 15% предварительно оформили заявку на сайте, а 46% пришли в офис без предварительного заявления о намерении оформить продукт", - указано в исследовании.

По данным исследования, главные барьеры для дистанционного открытия продукта - привычка к офлайн-банкингу (такой ответ дали 38% опрошенных), необходимость подтверждающей "бумаги" с печатью и подписью (35%), а также опасения по поводу безопасности операции (32%).

"Кроме того, 16% вкладчиков оказались не готовы открывать сберегательные продукты через дистанционное банковское обслуживание из-за комиссии за перевод денежных средств, 11% респондентов отметили, что им сложно пользоваться интернет- и мобильным банком, а 10% и вовсе сказали, что не знают, как это делать", - отмечается в документе.

Личное посещение банка традиционно чаще используют старшие возрастные группы: такой ответ выбрали 52% вкладчиков в возрасте 46-55 лет и 57% старше 56 лет. Мобильный банк, напротив, самый "молодежный" способ открытия сберегательных продуктов: 39% россиян в возрасте 21-35 лет пользовались мобильными приложениями для формирования накоплений.

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка с населением более 100 тыс. человек. Объем выборки - 1 201 человек в возрасте от 21 года (условием участия в опросе было использование хотя бы одного из трех продуктов: срочного вклада, накопительного счета или дебетовой карты с начислением процентов на остаток).