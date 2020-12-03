СМИ: Канада может дать разрешение на полеты Boeing 737 MAX на этой неделе

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Канады могут дать разрешение на возобновление коммерческих полетов самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве уже на этой неделе, но из-за процедурных вопросов технически этого не произойдет раньше января 2021 года. Об этом в среду сообщил телеканал CBC .

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По его данным, о снятии ограничений якобы говорилось в среду во время видеоконференции с участием главы канадского Минтранса Марка Гарно и родственников канадцев, погибших в катастрофах Boeing 737 MAX.

В Минтрансе телеканалу заявили, что даже если эта информация верна, то из-за ряда других процедурных и технических вопросов полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве Канады не возобновятся раньше января 2021 года. "На данный момент такое решение не принято, запрет на коммерческие полеты [Boeing 737 MAX] остается в силе", - сказали в ведомстве. Ранее Гарно заявил, что процесс восстановления допуска на эксплуатацию этих лайнеров уже запущен.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Канаду, Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.