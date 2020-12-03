В России создали интернет-сервис для сбора мнений горожан в сфере градостроительства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участники проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" для разработчиков в сфере искусственного интеллекта, суперфинал которого пройдет в пятницу, представили интернет-сервис для проведения опросов горожан в области градостроительства. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Участники интенсива "Архипелаг 20.35" представили сайт-конструктор Otmetky для сбора мнений жителей о городе с помощью опросов на основе карт и 3D-моделей. Сервис может помочь застройщикам и муниципальным властям принимать правильные решения в сфере градостроительства, а у граждан появится возможность повлиять на будущее своих городов. С помощью такой платформы они смогут участвовать в проектировании общественных пространств, внося свои коррективы и предложения на всех этапах согласования", - сказали ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

По мнению авторов, интернет-сервис поможет властям и девелоперам развивать городскую среду вместе с жителями - с учетом их потребностей в жилье и инфраструктуре. Собранные при помощи опросов данные будут представлять собой предложения по развитию города или района, а также жалобы на недостатки.

"Заказчики сбора мнений жителей должны будут заполнить данные о проекте (строительстве нового торгового центра, благоустройстве парка или целого района, создании детской площадки), после чего система сгенерирует на отдельной странице сайта карту территории для запуска опроса. Сервис также может выступать платформой для соучаствующего проектирования, краудфандинга или образовательной базы для жителей", - пояснила ТАСС Нина Яныкина, соорганизатор интенсива "Архипелаг 20.35", ректор Университета НТИ "20.35".

Сервис Otmetky уже доступен для пользователей. Сейчас на сайте запущены опросы среди жителей восьми городов России.