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Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Гладков покинул Минэнерго

Ранее источник в отрасли говорил ТАСС, что Гладков может перейти в "Газпром нефть"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков покинул занимаемую должность, следует из информации на сайте министерства.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили ТАСС, что Гладков больше не работает в ведомстве.

Ранее источник в отрасли говорил агентству, что Гладков может перейти в "Газпром нефть", однако пока эта информация не подтвердилась.

Гладков занял должность начальника департамента в 2013 году, до этого работал в Федеральной службе по тарифам.

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