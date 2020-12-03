Жалобу России на решение по делу ЮКОСа рассмотрят в 2021 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Жалоба Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги по делу бывших акционеров ЮКОСа будет рассмотрена в 2021 году. Об этом в четверг сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Мы ожидаем рассмотрения жалобы в следующем году. Наша позиция подготовлена, но тем не менее подготовка продолжается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Чуйченко пояснил, что суть позиции России состоит в том, что арбитраж не вправе был рассматривать дело в отношении РФ, потому что договор энергетической хартии, несмотря на то, что он находился в режиме временного применения, не был ратифицирован. "И юрисдикционные последствия могут быть применены только при его ратификации. Только российский парламент мог согласиться и вынести решение в виде ратификации, согласиться с тем, что в случае нарушения Россией каких-либо обязательств [это] должен расследовать арбитраж", - отметил министр.

"Мы считаем, что это в некотором смысле поражение института парламентаризма. И решение арбитража о взыскании с России колоссальных денег - это не что иное, как поражение теории разделения властей", - сказал Чуйченко. Он напомнил, что российский парламент в 1998 году занимался проблемой ратификации этого документа на уровне комитета, и тогда было принято решение об отказе в ратификации. "У нас были отрицательные решения, и к нам не могут применять юрисдикционные последствия, вытекающие из этого международного договора. Мы будем работать над усилением своей позиции", - отметил министр.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - Апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.