Кабмин утвердил директиву об избрании Куликова на пост предправления "Роснано" на 5 лет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано". Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано". Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко", - говорится в сообщении.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров "должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет", добавили в кабмине. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

Президент России Владимир Путин на встрече с Куликовым в среду предложил ему возглавить "Роснано", описав основные задачи на этом посту. Куликов в свою очередь назвал решение неординарных задач мечтой любого управленца.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", пост гендиректора которой с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию "Роснано". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.