Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,12 рубля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,06% - до 75,1175 руб., евро - на 0,3%, до 91,1475 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:08 мск, доллар США и евро продолжили укрепляться по отношению к российскому рублю. Так, доллар торговался по 75,285 руб. (+0,29%), а евро - по 91,25 руб. (+0,41%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи опускался на 0,12% и достигал 3185,78 пункта, а индекс РТС рос на 0,1%, до 1336,84 пункта.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3184,89 пункта (-0,15%). Индекс РТС торговался на уровне 1333,01 пункта (-0,18%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне понижалась на 0,06% - до $48,22 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,13%, до $45,38 за баррель.