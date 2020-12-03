Ростуризм: туристический кешбэк увеличил продажи туроператоров и отелей на 40%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Второй этап программ туристического кешбэка позволил большинству туроператоров и отельеров увеличить продажи по России на 40%, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Для большинства туроператоров и отелей мера позволила увеличить продажи на 40% и серьезно поддержать бизнес в период низкого осеннего спроса", - отметили в ведомстве.

В Ростуризме напомнили, что акция продлится до 5 декабря включительно. В рамках программы можно приобрести тур или гостиничное проживание и получить возврат средств до 20 тыс. рублей на карту "Мир".

Отправиться в поездку по условиям программы можно до 10 января, то есть включая новогодние каникулы.

"Государство впервые возвращает деньги за отдых в стране нашим гражданам напрямую. Эта мера позволяет, с одной стороны, всем желающим снизить стоимость отдыха внутри страны и сэкономить, а с другой - поддержать отрасль, региональные экономики и миллионы рабочих мест", - подчеркнули в Ростуризме.