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Средний размер "займа до зарплаты" в октябре снизился до 8,18 тыс. рублей

Наибольший средний размер такого займа зафиксирован в Белгородской области - 11,23 тыс. рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средний размер "займа до зарплаты" (микрозаем объемом до 30 тыс. рублей) в октябре составил 8 182 рубля, снизившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 1%.

"Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В мае-сентябре средний чек микрозайма также рос достаточно активно, превысив значение конца прошлого года. В октябре данный показатель немного снизился, однако все равно находится на довольно высоком уровне начала 2020 года".

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в октябре среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования зафиксирован в Белгородской области (11,23 тыс. рублей), в Москве (11,04 тыс. рублей) и в Ростовской области (9,09 тыс. рублей).

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