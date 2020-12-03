МГЕР просит ФАС проверить, почему в регионах на одни и те же медпрепараты разные цены

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели мониторинг 1,6 тыс. аптек и зафиксировали, что цены на одинаковые медицинские препараты в регионах разные. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации.

"В целом на препараты установлены средние цены, но при анализе цен на определенные лекарственные средства мы обнаружили серьезную разницу в ряде регионов. Вся информация уже передана в ФАС с просьбой провести проверку", - приводятся в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Мониторинг аптек прошел в ноябре в 40 регионах. В пресс-службе уточнили, что "ингавирин" в Улуг-Хемском районе Республики Тыва стоит 400 рублей, в Московской области - 425 рублей, в поселке городского типа Каа-Хем Республики Тыва - 949 рублей, в Амурской области - 940 рублей. "Арбидол" в Омской области стоит 150 рублей, в Московской области - 170 рублей. В то же время препарат во Владимирской области стоит 600 рублей, в Мурманской области - 628 рублей", - отмечается в сообщении.