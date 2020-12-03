Altus Capital подала в ФАС ходатайство о приобретении 29,9% акций "Детского мира"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Altus Capital подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования приобретения до 29,9% акций "Детского мира", говорится в сообщении инвестиционно-консалтинговой компании.

Ранее Altus Capital объявила о намерении выкупить до 220,961 млн акций ретейлера, что составляет 29,9% его капитала. Предложенная цена выкупа - 160 рублей за акцию. Акции выкупаются с премией к рынку: 27,9% к стоимости акции на закрытии торгов 27 ноября на Мосбирже. Altus Capital может потратить порядка 35,35 млрд рублей на покупку 29,9% акций ретейлера.

"Покупателем было подано ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России о предварительном согласовании приобретения до 29,9% от общего количества размещенных акций", - говорится в сообщении.

В ФАС на запрос ТАСС пока не ответили.

Altus Capital - инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании, основана в 2014 г. двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. - Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 30 сентября 2020 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 792 магазинами, расположенными в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - 5 магазинами. Сеть товаров для животных "Зоозавр" представлена 13 магазинами. 100% акций компании находятся в свободном обращении.