ЕАБР подготовит новую стратегию к середине 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует завершить подготовку новой стратегии к середине 2021 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава банка Николай Подгузов.

"У нас есть действующая стратегия, обновлением которой мы занимаемся в настоящее время, и планируем к середине 2021 года выйти с глубоко проработанным документом. Под эти стратегические цели и задачи нужно завершить формирование команды, которая будет способна их воплотить в жизнь, обсудить эти вопросы с акционерами. Сейчас ведется очень скрупулезная, глубокая работа по подготовке этой стратегии", - отметил он.

По словам Подгузова, у ЕАБР на следующий стратегический период будут обозначены несколько важнейших приоритетов, ключевыми из которых являются: сохранение лидерских позиций среди международных финансовых институтов по проектной деятельности на территории ЕАЭС; укрепление аналитической и макроэкономической экспертизы; фокус на сквозных интеграционных проектах; работа над выравниванием институтов и экономического развития стран ЕАЭС; также цифровизация стран - участниц ЕАЭС.

"Команда банка уже хорошая и профессиональная. Мы будем предлагать точечные усиления согласно целям и задачам, которые мы ставим. В первую очередь, в проектной деятельности, в дальнейшем усилении аналитического блока и в создании цифровой экспертизы", - отметил Подгузов.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная РФ и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Сейчас странами - участницами ЕАБР, помимо РФ и Казахстана, являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.