Utair в декабре открывает рейсы в Сочи из Волгограда, Тюмени, Сургута и Уфы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открывает полеты в Сочи из Волгограда, Тюмени, Сургута и Уфы, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"В декабре Utair запускает новые рейсы в Сочи из Волгограда, Тюмени, Сургута и Уфы", - говорится в сообщении.

Полеты из Волгограда начнутся с 3 декабря по четвергам, стоимость билетов будет начинаться с 1 685 рублей. С 13 декабря открываются рейсы из Тюмени и Сургута, стоимость билетов - от 3 185 рублей и 5 185 рублей. Старт полетов из Уфы запланирован на 18 декабря, стоимость - от 2 485 рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в РФ после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.