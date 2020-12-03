"Яндекс" ответил на обвинения в невыплате авторских отчислений музыкантам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Яндекс.Музыка" в ответ на обвинения издательства "Джем" в невыплате авторских отчислений музыкантам за использование их композиций в сервисе заявила, что делает выплаты через партнеров-издателей, а не напрямую исполнителям. Так работает большинство музыкальных сервисов во всем мире, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Джем" на своей странице в Facebook опубликовало открытое письмо, в котором заявляется, что "Яндекс" на протяжении 5 лет уклоняется от выплаты авторского вознаграждения сотням авторов, в связи с чем издательство готовит иск о взыскании компенсации с "Яндекса" за нарушение прав на более чем 19 тыс. произведений, "сумма исков предположительно будет девятизначной".

"Яндекс.Музыка", как и большинство других стриминговых сервисов, не заключает прямых контрактов с музыкантами, а выплачивает авторские отчисления через своих партнеров-издателей, таких как "Джем". К сожалению, переговоры и достижение финальных договоренностей с "Джем" осложняются затягиванием процесса и судебными исками, поданными против нас этой компанией", - отметили в компании.

При этом, считают в "Яндекс.Музыке", из-за этой ситуации страдают не только талантливые артисты, но и пользователи, которые лишись контента любимых исполнителей. "Нам очень жаль, что артисты издательства "Джем" в очередной раз оказались заложниками правообладателя. Надеемся, что публичная огласка поможет ускорить решение проблемы", - заявили там.

История конфликта

В своем посте в Facebook "Джем" рассказало о том, что после долгих переговоров издательство убедило "Яндекс" прекратить нарушения и заключить соглашение об использовании прав. "Двухстороннее соглашение, заключенное в марте 2020 года, включало право ретросбора на период с 2015 года. Также была достигнута договоренность, что вопросы удаления контента, нарушающего права авторов издательства (пиратский контент, поступающий, в основном, от иностранных компаний), будут решаться во вне судебном порядке", - сообщают авторы письма, уточняя, что "Яндекс" якобы уклонился от исполнения договора.

По данным издательства, по истечению двух отчетных периодов "Джем" обратился в компанию с требованием о предоставлении отчетов и выплате вознаграждения, обусловленных подписанными обязательствами. В ответ "Яндекс" якобы предложил переподписать договор текущей датой, подписав соглашение о недействительности ранее заключенного соглашения.

После этого последовало удаление части каталога с платформы "Яндекс.Музыки". Для защиты прав авторов и в качестве превентивных мер, показывающих намерение к отстаиванию прав авторов и издательства, "Джем" также обратился в судебные органы за защитой нарушенных прав.

Удаление треков с сервисов

"Яндекс.Музыка" - не единственный сервис, к которому у "Джем" есть претензии в связи с использованием прав на композиции. Аналогичные иски издательства можно найти в картотеке Мосгорсуда против всех основных игроков рынка: Mail.ru Group, Apple, Spotify, "ВКонтакте" и Google.

Как рассказал ТАСС источник на рынке, договор с "Яндексом" действительно был согласован двумя сторонами в марте, однако согласованный договор не устроил издательство, и впоследствии "Яндексу" пришлось удалить треки авторов.

Вместе с тем сейчас на сервисе можно найти некоторые композиции исполнителей, права на которые принадлежат "Джем". Это связано с тем, что издательство не передает и не публикует каталоги своих музыкантов, из-за чего музыкальные сервисы не могут удалить 100% треков, по которым есть нерешенные проблемы с правообладателем, пояснил собеседник агентства.

Подобная ситуация может привести к тому, что по ошибке могут быть удалены треки исполнителей, которые не работают с "Джем". В "Яндекс.Музыке" на это ответили, что оперативно возвращают эти треки на сервис после общения с музыкантами.