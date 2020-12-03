ЕАБР рассчитывает нарастить инвестпортфель более чем в два раза к 2024 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает нарастить инвестиционный портфель в странах региона ЕАЭС более чем в два раза в перспективе нескольких лет: через 3-4 года его размер с нынешних $4,3 млрд может достигнуть $10 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава банка развития Николай Подгузов.

"Сейчас у нас текущий инвестиционный портфель составляет около $4,3 млрд. Я считаю, что планка в $10 млрд инвестиций в регионы стран ЕАЭС вполне может быть преодолена в ближайшие 3-4 года", - отметил он.

Подгузов уточнил, что команда банка развития планирует за этот период запустить и в значительной степени продвинуться в реализации сквозных интеграционных проектов в сфере транспорта, энергетики и воды, реализовать несколько платформенных решений в области цифры.

"На этом фоне, если говорить о количественных показателях, то наша цель - удвоение портфеля банка за счет реализации сквозных интеграционных проектов", - подчеркнул он.