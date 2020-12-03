Эксперт: объем зарубежных инвестиций в недвижимость в России не превысит 6% в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Основной объем сделок на рынке недвижимости России формируют инвестиции российских компаний, доля зарубежных инвесторов не превысит 6% по итогам 2020 года. Об этом в четверг сообщила старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.

"С начала пандемии существенно сократилась доля иностранных вложений. Основной объем сделок формируют инвестиции российских компаний. Их доля увеличилась до 94% в 2020 году против 74% в предыдущем году", - сказала она журналистам.

По ее словам, по предварительным итогам 2020 года объем инвестиций в недвижимость в России может достигнуть близкого к прошлому году значения и составит порядка 250 млрд рублей. При этом вложения в жилой сегмент (участки под строительство жилых проектов) увеличились на 41% по сравнению со значением 2019 года, а объем инвестиций в сегменты коммерческой недвижимости, напротив, может сократиться на 27%. Такая динамика в коммерческой недвижимости соответствует мировым трендам, отмечают в компании. "В 2020 году объем вложений [в мире] сократится на 38% (до 670 млрд долл.)", - рассказали в CBRE.