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Эксперт: загрузка столичных отелей стала самой низкой в истории гостиничного рынка Москвы

По словам директора, руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, по итогам года показатель составит около 35%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Загрузка столичных отлей в 2020 году оказалась самой низкой в истории гостиничного рынка Москвы, по итогам года показатель составит около 35%. Такой прогноз сделала директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

"2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории [гостиничного рынка Москвы]. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое [- 42 п. п.] и составит по итогам года около 35%", - сказала она.

Многие московские открытия отелей были перенесены на 2021 год, отмечают в CBRE. В целом, в России за 2020 год появилось всего пять гостиниц (около 700 номеров). Новые проекты открывались в Москве, Краснодаре, Сочи, Саранске, Ульяновске.

В 2021 году в Москве должны открыться девять объектов современного стандарта с общим номерным фондом более 1,5 тыс. номеров. "Сроки открытия объектов, очевидно, могут двигаться, все будет зависеть от динамики рынка в 2021 году", - прогнозируют в компании.

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