"Роснано" продает Ростеху долю в проекте по строительству мусорозаводов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "РТ-инвест" и ее акционер Ростех покупают у "Роснано" всю долю в 33,9% в совместном фонде, который является одним из акционеров проекта "Энергия из отходов" по строительству мусорозаводов в Подмосковье и Казани. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе "РТ-инвеста".

"Мы совместно с госкорпорацией "Ростех" находимся в завершающей стадии по выкупу доли "Роснано" за 7,5 млрд рублей. Это подтверждает оценку всего проекта в 40-50 млрд рублей. И это говорит о высоком уровне капитализации компании. Сейчас для дальнейшего развития проекту "Энергия из отходов" необходимы длинные деньги. Поскольку, как правило, срок венчурных инвестиций [составляет] не более трех-пяти лет, а срок прямых инвестиций на порядок выше - 10-15 лет. Поэтому было принято решение о покупке доли "Роснано". В будущем это даст возможность дополнительно привлечь международных инвесторов", - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что "Роснано" выходит из "Первого экологического фонда", и всю долю компании в 33,9% выкупают "РТ-инвест" совместно с Ростехом. При этом "Роснано" сыграло одну из ключевых ролей в проекте строительства пяти заводов энергоутилизации. Компания вошла в проект "Энергия из отходов" на самом первом этапе и помогла привлечь инвесторов, что позволило сделать финансовое закрытие в марте этого года.

"Стоит отметить роль "Роснано" как института развития. Благодаря поддержке компании при строительстве заводов энергоутилизации применяются уникальные нанотехнологии. К примеру, инконель - это покрытие из жаростойкого никелевого сплава на оборудование котлов, а также в системе очистки дымовых газов. Заводы по термической переработке отходов в энергию совокупной мощностью 3,35 млн тонн будут введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Это самые высокотехнологичные проекты компании "РТ-инвест", - заключили в компании.

Госкорпорация "Роснано" и созданная при участии Ростеха компания "РТ-инвест" создали "Первый экологический фонд" в 2018 году. Новый фонд стал одним из акционеров проекта "Энергия из отходов". В рамках проекта будет построено четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один завод в Казани. Помимо "Роснано", в консорциум инвесторов входит инжиниринговый партнер проекта японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, которая построила более 500 подобных заводов по всему миру.