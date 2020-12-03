"Росатом" изучает возможности расширения экспорта водорода в страны АТР

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" разрабатывает возможности увеличения объема экспорта водорода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антон Москвин в ходе Российско-европейской конференции по климату, которая проходит на площадке центра энергетики "Сколково".

"Мы работаем над развитием новых проектов, проектов экспортных в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Работаем с правительством Сахалина и потенциальными партнерами над развитием локального спроса", - отметил он.

Москвин также добавил, что в рамках развития "восточного" водородного кластера в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования проекта экспорта водорода в Японию. Более того, также ведется обсуждение проекта с правительством Сахалина, РЖД и "Трансмашхолдингом" о применении водорода на железнодорожном транспорте.