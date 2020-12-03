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ФАС: число картельных дел на фармацевтическом рынке выросло в первом полугодии на 8-9%

По словам замглавы ФАС Андрея Цыганова, наибольшее количество нарушений связано с недобросовестным поведением участников рынка дезинфекторов и средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число картельных дел на фармацевтическом рынке выросло в первом полугодии 2020 года на 8-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в интервью ТАСС замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

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"Наше картельное управление проанализировало статистику и оказалось, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с первом полугодием 2019 года количество дел, которые на фармацевтических рынках возбуждаются по картелям, увеличилось, может, и незначительно - на 8-9%, но рост есть", - заявил Цыганов.

Замглавы ФАС отметил, что в этом году количество антиконкурентных практик, количество случаев злоупотребления доминирующим положением, заключения картельных соглашений, некого спекулятивного поведения и фармацевтических компаний, и тех компаний, которые занимаются торговлей лекарственными средствами и медицинской продукцией, увеличилось.

По его словам, наибольшее количество нарушений связано с недобросовестным поведением участников рынка дезинфекторов и средств индивидуальной защиты. "Еще одна категория дел, с которыми в этом году приходится нам очень часто сталкиваться - это факты недобросовестной конкуренции, факты рекламы, которая вводит в заблуждение относительно чудодейственных свойств тех или иных препаратов. Вы помните историю, которая была у нас с имбирем и лимонами в начале 2020 года, сейчас прицел немножко сдвинулся, сейчас речь идет о том, что у нас есть медицинские препараты, которые вылечат все болезни и полностью защитят вас от любой вирусной инфекции, включая COVID-19", - добавил Цыганов.

ФАС в этих случаях реагирует, иногда использует методы жесткого воздействия на нарушителей - возбуждение дел и принятие решений по этим делам. Но в 2020 году, учитывая в том числе и тяжелое положение самих компаний, которые действуют на рынке, антимонопольная служба все шире использует механизмы мягкого права - предупреждения и предостережения, отмечает замглавы ФАС.

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