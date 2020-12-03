ФАС ожидает, что параметры отмены роуминга между РФ и Белоруссией определятся в декабре

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что параметры для отмены роуминга между Россией и Белоруссией будут определены в декабре этого года, когда будет закончена проверка механизмов взаимодействия между операторами связи в тестовом режиме. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"В качестве одной из реперных точек мы ставим декабрь этого года, потому что до декабря этого года проходит в тестовом режиме проверка механизмов взаимодействия между операторами. Без него нельзя ни одну техническую систему внедрить", - сказал Цыганов.

По его словам, во многом это сложная техническая задача взаимоувязывания систем связи, систем обмена информацией между несколькими сетями, и эту задачу необходимо решить.

"Если мы ее решим плохо, если мы погонимся за какими-то сроками, у нас может что-то не получиться. Давайте мы будем придерживаться современных подходов к управлению экономикой и не ставить перед собой красные даты календаря, а делать все серьезно, фундаментально и с той скоростью, с которой это реально можно осуществить", - подчеркнул замглавы ФАС.

Россия и Белоруссия договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. С нового года между странами планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года.