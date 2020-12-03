ФАС: пятый антимонопольный пакет примут только после завершения дискуссий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что пятый антимонопольный пакет, который должен расширить действие норм закона "О защите конкуренции" на цифровую отрасль - маркетплейсы и агрегаторы, будет принят в ближайшее время, но пока по нему ведутся дискуссии, заявил в интервью ТАСС замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Мы надеемся, что он [пятый антимонопольный пакет] все-таки будет в ближайшее время принят, потому что существенная часть этого пакета - это как раз наш ответ на те изменения в экономике, которые произошли, которых еще даже пять лет назад не было, когда мы четвертый антимонопольный пакет принимали. Они назрели, они актуальны. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем убедить наших оппонентов и еще раз подтвердить, что мы на правильном пути и делаем все, чтобы защитить нашу экономику от произвола уже новых, гораздо более умных монополий", - сказал Цыганов.

"Понятно совершенно, что никакой рынок не хочет, чтобы его регулировали, особенно новый. Я понимаю, что на нем должны использоваться более совершенные методы регулирования, но мы как раз эти новые и более совершенные методы предлагаем", - подчеркнул он.

По словам Цыганова, сроки завершения дискуссии зависят прежде всего от отрасли. "Но мы идем шаг за шагом, мы же привыкли к игре вдолгую", - добавил он. При этом некоторые из инициатив ФАС бывают в итоге приняты через 5 и даже 10 лет, подчеркнул замглавы ведомства. "Нас это совершенно не пугает. Вода камень точит. Плохо, если это будет поздно. Плохо, если мы пройдем точку невозврата, после которой ту олигополистическую ситуацию, которая складывается на некоторых рынках, не только на цифровых, нельзя будет вернуть вспять и вернуться к нормальной, живой конкуренции. И нельзя будет сделать так, что человек, который хочет заняться бизнесом, мог им заняться самостоятельно, а не попал сразу под крышу более крупных компаний, без которых он шагу сделать не сможет", - пояснил Цыганов.

Пятый антимонопольный пакет

Предлагаемые ФАС изменения в закон "О защите конкуренции", известные как пятый антимонопольный пакет, нацелены на то, чтобы распространить антимонопольное регулирование на цифровую отрасль: поисковики, онлайн-магазины и так далее. Для этого вводятся новые критерии доминирующего положения на рынке - это владение инфраструктурой и наличие "сетевого эффекта". Под инфраструктурой понимается платформа, которая используется для заключения сделок продавцов и покупателей. А "сетевой эффект" - это получение экономической выгоды от количества пользователей, в том числе с помощью сбора и обработки данных.

В ноябре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры написала, что участники IT-отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого антимонопольного пакета. Участники рынка опасаются, что в результате ФАС получит слишком широкие полномочия.

При этом еще в октябре Игорь Артемьев, занимавший тогда пост руководителя ФАС, заявлял, что ведомство планирует внести пятый антимонопольный пакет в правительство в течение месяца и рассчитывает на его принятие до конца года. По словам Артемьева, в сентябре первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание по пятому антимонопольному пакету, в ходе которого были разрешены все основные разногласия, однако ряд вопросов требовал дополнительных встреч с представителями IT-отрасли.