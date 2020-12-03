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В Минтруде не видят проблем с предоставлением сертификата на материнский капитал

По словам замминистра труда и социальной защиты, в 80% случаях семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проблем, связанных с выдачей сертификата на материнский капитал, не существует, однако целевой показатель пока не достигнут, заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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"Проблем с предоставлением сертификата на материнский семейный капитал, разумеется, никаких нет. Более того, напомню, что с 15 апреля он еще и проактивно, беззаявительно предоставляется, то есть это существенное упрощение для семей с детьми. С точки зрения распоряжения здесь целевой показатель пока не достигнут", - сказала она на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

По словам замминистра, в 80% случаях семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.

"На текущий момент у нас распорядились средствами материнского капитала по состоянию на 1 ноября 816 тыс. семей. Но плановое значение результата мы менять не будем - 940 тысяч. Посмотрим, как у нас сложится ноябрь и декабрь с точки зрения использования средств", - добавила Баталина.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

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