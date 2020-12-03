Структура Владимира Лисина продала 2,1% акций НЛМК

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Fletcher Group Holdings основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина продала около 128 млн акций НЛМК, что составляет примерно 2,1% от капитала комбината. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

"Группа НЛМК принимает к сведению объявление о том, что компания Fletcher Group Holdings Ltd, связанная с Владимиром Лисиным, председателем совета директоров общества, продала примерно 128 млн акций общества, составляющих примерно 2,1% уставного капитала общества. Продажа была осуществлена посредством ускоренного сбора заявок", - сказано в сообщении.

По итогам сделки под контролем Fletcher Group Holdings останется 79,3% акций НЛМК. Число акций НЛМК в свободном обращении увеличится до 20,7%.

Цену продажи в НЛМК не уточнили. По данным агентства Bloomberg, акции НЛМК в рамках сделки были размещены по $25,35 за бумагу.

НЛМК ожидает, что увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, приведет к повышению ликвидности акций компании. Fletcher Group Holdings приняла на себя обязательство не отчуждать акции НЛМК в течение не менее 90 дней. НЛМК при этом не получит каких-либо средств от продажи акций.

Накануне источник, знакомый с условиями сделки, сообщил ТАСС, что сделка направлена на повышение привлекательности НЛМК для публичных инвесторов за счет увлечения ликвидности акций и является шагом к увеличению веса акций НЛМК в индексе MSCI.

О компании

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США.

Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.