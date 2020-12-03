НКО в России получили 214 млрд рублей почти за 3 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Зарегистрированные в России некоммерческие организации получили 214 млрд рублей почти за три года, из них 2,2 млрд рублей получили НКО-иноагенты. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании в Госдуме в четверг.

"Что касается финансирования: общий объем всех НКО - 214 млрд 200 тыс. (рублей) за два года и 9 месяцев. Объем зарубежного финансирования НКО, выполняющего функции иностранных агентов, - 2 млрд 204 тыс. 200 рублей", - сказал Свириденко.

По его словам, на 1 октября зарегистрированы 210 тыс. 633 некоммерческие организации, из них 193 организации включены в реестр НКО-иноагентов. При этом 30 организаций заявили о себе в реестр добровольно.