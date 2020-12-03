Чубайс сообщил, что 3 декабря его последний день работы в "Роснано"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что 3 декабря его последний день работы в компании.

"Это последний конгресс для меня и последний день работы в компании", - сказал он в четверг, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии - 2020.

Совет директоров АО "Роснано" до конца текущей недели рассмотрит в заочной форме вопрос переизбрания председателя правления управляющей компании "Роснано", сообщил ТАСС источник.

Правительство России утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано".

Согласно директиве, представители государства в совете директоров "должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет", добавили в кабмине. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.