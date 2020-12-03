Совет директоров "Роснано" до конца недели рассмотрит вопрос о смене руководителя компании

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Совет директоров АО "Роснано" до конца текущей недели рассмотрит в заочной форме вопрос переизбрания председателя правления управляющей компании "Роснано", сообщил ТАСС источник.

"Совет директоров Роснано на этой неделе в заочной форме рассмотрит вопрос переизбрания председателя правления УК "Роснано", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано".

Согласно директиве, представители государства в совете директоров "должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет", добавили в кабмине. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.