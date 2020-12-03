Путин в пятницу пообщается с Грефом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, выступит на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), а также проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в пятницу Путин "примет участие в пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту".

"Также будет отдельное общение с Грефом у президента", - добавил Песков.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Сбера", ожидается, что банк представит на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично, а также представители банка расскажут об AI-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про развитие искусственного интеллекта. Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.