Мишустин: социальные обязательства в России в январе-сентябре выполнены в полном объеме

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Социальные обязательства государства в январе-сентябре выполнены в полном объеме, а финансирование национальных проектов выросло. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, где рассматривается вопрос об итогах исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2020 года.

"Запланированные на эти три квартала социальные обязательства были выполнены в полном объеме, а финансирование национальных проектов даже выросло", - сказал премьер.

"В этом году финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе и у нас в России: распространение коронавирусной инфекции привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на нефтяных ценах, - отметил он. - Тем не менее, несмотря на все вызовы, правительству удалось не только обеспечить сбалансированность федерального бюджета, но и выделить необходимые средства на реализацию антикризисных мероприятий". По словам Мишустина, это повысило эффективность поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, а также позволило помочь пострадавшим отраслям и принять меры для укрепления системы здравоохранения.

Премьер отметил важность повышения эффективности и равномерности расходования финансов.

Средства на антикризисные мероприятия

По его словам, правительству удалось найти средства на антикризисные мероприятия в 2020 году, несмотря на шоки, которые испытала финансовая сфера страны. "В этом году финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе и у нас в России: распространение коронавирусной инфекции привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на нефтяных ценах, - отметил он. - Тем не менее, несмотря на все вызовы, правительству удалось не только обеспечить сбалансированность федерального бюджета, но и выделить необходимые средства на реализацию антикризисных мероприятий".

Кабмин выделит 25 регионам на обеспечение сбалансированности бюджетов 10 млрд рублей, добавил Мишустин. "Сегодня примем решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, направим на эти цели 10 миллиардов рублей", - сказал председатель правительства.

По его словам, "таким образом общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 млрд рублей". "Средства получат еще 25 регионов", - уточнил он.