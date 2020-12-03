Автоперевозчиков обяжут заблаговременно сообщать об изменении платы за проезд

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит в четверг законопроект, который обяжет автоперевозчиков заблаговременно сообщать об изменении тарифов для пассажиров. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина.

"Закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров", - отметил он, рассказывая о новациях законопроекта.

Как сообщил премьер, подготовленные поправки в закон об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом устраняют ряд избыточных административных барьеров для перевозчиков. "Будет модернизирована система ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнены критерии проведения конкурсов на новые маршруты, определен порядок выдачи дубликатов свидетельств", - пояснил он.

При этом четко определяются сроки, в течение которых перевозчик должен выйти на измененный межрегиональный маршрут. По словам Мишустина, это лишь часть изменений, направленных на создание "понятных и комфортных условий работы перевозчиков". "Эти решения помогут обновлению автобусного парка в регионах, а также позволят повысить безопасность перевозок и сделать их более комфортными для пассажиров", - добавил он.