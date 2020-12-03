Песков объяснил, почему Чубайс не был на встрече Путина и Куликова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не уделять повышенного внимания тому, что Анатолия Чубайса не было на встрече президента РФ Владимира Путина с Сергеем Куликовым, который должен сменить Чубайса на посту главы "Роснано".

"Нет какого-то протокола о том, что должен обязательно быть уходящий руководитель компании [на встрече главы государства]", - объяснил в четверг журналистам представитель Кремля отсутствие Чубайса на встрече Путина с Куликовым. "Это абсолютно не означает, что у президента не было и нет контакта с Чубайсом, они могут общаться по телефону и так далее", - отметил Песков.

Он обратил внимание на то, что президент на встрече с Куликовым "упоминал руководство "Роснано". "Не называл по фамилии, но это скорее из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - считает пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, как в целом президент оценивает Чубайса во главе "Роснано", Песков заметил, что "президент отвечал на этот вопрос". "Он назвал "Роснано" очень важной структурой. И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - сказал представитель Кремля.