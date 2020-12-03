Арбитражный суд Москвы перенес заседание по делу Apple и ФАС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в четверг, 3 декабря, перенес заседание по делу Apple и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Заседание перенесено на 18 января 2021 года.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в августе 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. ФАС потребовала от Apple удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием. Кроме того, ФАС потребовала от Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала.

Apple обратилась в суд с заявлением о признании решений и действий ФАС незаконными. Заявление датировано 23 ноября.