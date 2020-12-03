На Кубани доля безналичных платежей с марта 2019 года выросла с 30% до 52%

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в Краснодарском крае выросла с 30% до 52% с начала реализации проекта "Безналичная Кубань" в марте 2019 года. Кроме того, в регионе на 56 тыс. увеличилось количество платежных терминалов, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Считаю, что мы достигли хорошего результата. Доля безналичных платежей в регионе с начала реализации проекта "Безналичная Кубань" увеличилась с 30% до 52% с учетом объемов операций, совершенных населением края в электронном виде через интернет и посредством сообщений с мобильных телефонов", - сказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, слова которого приводит пресс-служба.

Число платежных терминалов увеличилось со 120 тыс. до 176 тыс., говорится в сообщении.

В министерстве экономики региона ТАСС уточнили, что проект "Безналичная Кубань" реализуется в Краснодарском крае с марта 2019 года.

В сообщении пресс-службы администрации также отмечается, что разъяснительная работа с жителями проводится постоянно. Информационные кампании включают в себя различные мероприятия: от распространения информационных листовок до тематических уроков финансовой грамотности, вебинаров для детей, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Эффективность проекта оценивается по двум основным показателям: количеству устройств по приему платежных карт и доли объема безналичных операций.