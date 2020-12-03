Кабмин расширит возможности для многодетных семей по использованию ипотечных льгот

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширит возможность использования ипотечных льгот, предоставляемых семьям с тремя и более детьми. Об этом сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

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"Рассмотрим сегодня законопроект, который расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки - льгот по ипотеке для семей с тремя и более детей", - сказал он.

Мишустин отметил, что многодетные семьи имеют право в счет погашения жилищного кредита получить от государства до 450 тыс. рублей. Этой льготой, по его данным, уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

"Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива", - пояснил премьер-министр.