Цена на нефть Brent снижается перед заседанием ОПЕК+

ТАСС, 3 декабря. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2021 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $47,67 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 12:37 мск.

Нефть Brent дешевеет перед переговорами России и ОПЕК+. Заседание запланировано на 16:00 мск.

Ранее источники Reuters в ОПЕК+ сообщили, что ОПЕК+ склоняется к продлению срока нынешних ограничений с дальнейшим постепенным увеличением добычи в ближайшие месяцы.

К 13:00 мск нефть Brent торговалась на уровне $48,06 за баррель (-0,39%). В то же время нефть WTI находилась на отметке в $45,19 за баррель, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.